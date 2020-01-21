فاروق حسني يعلن زيادة جوائز مؤسسته الثقافية إلى 3

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

تصوير - هاني رجب:

أعلن الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، زيادة جوائز مؤسسة فاروق حسني الثقافية إلى 3 جوائز العام المقبل، بدلا من جائزة واحدة مثلما حدث هذا العام.

وقال خلال كلمته بحفل توزيع جوائز النسخة الأولى من المسابقة، اليوم الثلاثاء: "لم أتخيل هذا النجاح للمؤسسة في عامها الأول، بعد أن وصل نجاحها إلى العالم كله في الداخل والخارج، واتصل بي أحد الأشخاص الذي رفض الإعلان عن اسمه عن التبرع بمبلغ كبير للمساهمة في أنشطة المؤسسة من العام المقبل".

وأضاف: "كل المشاركين في المسابقة يستحقون الفوز.. رأيت أعمالهم في المعرض للمرة الأولى مثلي مثل أي زائر، حتى لا يقال أي شيئ عن نزاهة الجائزة، خاصة أننا اخترنا لجنة تحكيم من أهم الفنانين التشكيليين في مصر".

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كانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، افتتحت يرافقها الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، معرض فني وحفل توزيع الجوائز للفائزين بجائزة الفنون لعام 2020.

وجائزة الفنون هيّ الجائزة الأولى التي تطلقها مؤسسة فاروق حسني منذ تدشينها نهاية سبتمبر الماضي.

كانت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون أعلنت في وقت سابق عن أسماء المتأهلين لنيل الجائزة بعد تصفية الأعمال المُقدمة.

وقال الفنان فاروق حسني، إنه وجد المستوى الفني للكثير من الأعمال جيدًا للغاية، وأن الكثير من المتقدمين جاءوا من خارج المدن الكبرى، وهو ما يدل على ارتفاع الوعي التشكيلي في ربوع مصر.