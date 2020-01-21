الناتو.. يعلن عن أكبر زيادة في عدد القوات الأمريكية في أوروبا

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج اليوم الثلاثاء، أن الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، وصل إلى أعلى مستوياته منذ مطلع القرن وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال ستولتنبيرج في اجتماع مشترك للجنةالبرلمان الأوروبي للشئون الخارجية واللجنة الفرعية للدفاع والأمن:"عدد القوات الأمريكية في أوروبا في الوقت الراهن، بات أكثر مما كان عليه خلال سنوات عديدة منذ بداية القرن".
وأضاف أنه في غضون أسابيع قليلة، ستنطلق مناورات Defender 2020 التي تعتبر الأضخم خلال ربع قرن.
وذكر أن الجيش الأمريكي سيرسل 20 ألف عسكري إلى أوروبا للمشاركة في هذه المناورات، حيث سيتم التدرب خلالها على النقل العملي للقوات الأمريكية إلى أوروبا الشرقية.
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