بدأت محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًّا، في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، في استخدام نادر للآلية الدستورية للإطاحة بالرئيس، وفقًا لوكالة "رويترز".
السابق جو بايدن منافسه في الانتخابات الرئاسية، ومن ثم "عرقلة التحقيق في الفضيحة".
ودعا الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إلى عزل ترامب من منصبه بسبب "ممارسته الضغوط على أوكرانيا" للتحقيق مع نائب الرئيس
جهة الادعاء.
ووفقًا لإجراءات العزل القانونية، فإن العملية التي تنتظم في مجلس الشيوخ تعد محاكمة، يحمل فيها أعضاؤه صفة المحلفين، أما النواب، فيتحدثون بصفتهم
وفي نهاية المناقشات ينظم التصويت بين السيناتورات. ويتحقق عزل رئيس الدولة عن منصبه في حال حصول هذا الاقتراح على أصوات ثلثين من أعضاء مجلس الشيوخ. ونظرًا لحفاظ الجمهورين على أغلبية المقاعد في هذا المجلس، فعلى الأرجح أن يتم وقف عملية العزل في هذه المرحلة.
وكان ترامب قد سمى إجراءات العزل الحالية بـ "محاولة انقلابية" و"مطاردة الساحرات".
كانت هذه تفاصيل خبر الكونجرس الأمريكي يفتتح بشكل رسميّ الجلسة الأولى لعزل ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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