بالأسماء .. تشكيلة الحكومة الروسية الجديدة

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أول اجتماع مع أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة ميخائيل ميشوستين، واصفا تشكيلتها بأنها "متوازنة جدا"، حيث شهدت "تجديدا كبيرا"، وفقاً لروسيا اليوم.

ووقع الرئيس فلاديمير بوتين اليوم مرسوما، حدد فيه قوام الحكومة برئاسة ميخائيل ميشوستين.

ونص مرسوم بوتين على تكليف:

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سيرغي شويغو - وزير الدفاع

سيرغي لافروف - وزير الخارجية

أنطون سيلوانوف - وزير المالية

أولغا ليوبيموفا - وزيرة الثقافة

فلاديمير كولوكولتسيف - وزيرا الداخلية

الكسندر نوفاك - وزيرا الطاقة

يفغيني ديتريخ - وزيرا للنقل

دنيس مانتوروف - وزيرا للصناعة والتجارة

ماكسوت شدايف - وزيرا التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام.

ديمتري كوبيلكين - وزيرا للموارد الطبيعية والبيئة.

ميخائيل موراشكو - وزيرا الصحة

ديمتري باتروشيف - وزيرا الزراعة

فلاديمير ياكوشيف - وزيرا للبناء والإسكان والمرافق العامة

يفغيني زينيتشيف – وزيرا لشؤون الدفاع المدني والطوارئ وإزالة عواقب الكوارث

سيرغي كرافتسوف - وزيرا للتعليم

ألكسندر كوزلوف - وزيرا لتنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي

أوليغ ماتيتسين ، وزيرا للرياضة

أنطون كوتياكوف - وزيرا للعمل والحماية الاجتماعية

مكسيم ريشيتنيكوف - وزيرا للتنمية الاقتصادية

نواب رئيس الحكومة

كما شمل المرسوم تعيين 9 نواب لرئيس الحكومة هم:

أندريه بيلواوسوف – النائب الأول لرئيس الوزراء

دميتري غريغورينكو - نائبا لرئيس الوزراء - رئيس جهاز الحكومة

فكتوريا أبرامتشينكو - نائبا لرئيس الوزراء

تاتيانا غوليكوفا - نائبا لرئيس الوزراء

يوري بوريسوف - نائبا لرئيس الوزراء

ديمتري تشيرنيشينكو - نائبا لرئيس الوزراء

يوري تروتنيف - نائبا لرئيس الوزراء - المبعوث إلى الدائرة الفيدرالية في الشرق الأقصى الروسي

أليكسي أوفشوك - نائبا لرئيس الوزراء

مارات خوسنولين - نائبا لرئيس الوزراء