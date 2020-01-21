فيروس الصين يصل إلى محطات جديدة .. روسيا في انتظاره والإمارات تستعد

تسبب ظهور فيروس كورونا الجديد بالصين فى حالة من الرعب سادت العالم أجمع خاصة بعد مطالبة منظمة الصحة العالمية بالاستعداد إلى حالات إصابة بالفيروس متوقعة في عدة دول، وهو ما حدث بالفعل، إذ أعلنت كوريا الجنوبية عن أول حالة إصابة بالفيروس القاتل الجديد، وظهر المرض في مدينة ووهان لينتقل بعدها إلى عدة مدن أخرى، منها العاصمة بكين وشنغهاي، وجرى الإعلان عن رصد أربع حالات خارج حدود الصين، في كوريا الجنوبية وتايلاند واليابان.

وتستعرض بوابة الوفد خلال التقرير التالي أبرز الدول التي وصل إليها الفيروس والدول العربية المحتمل وصوله إليها.

وتتلخص خطورة الفيروس الصيني كورونا الجديد في أنه يتمكن من إصابة الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس.

الصين.. أولي محطات الفيروس القاتل

أعلنت الصين الثلاثاء عن اكتشافها لـ 77 حالة إصابة

جديدة بالفيروس كورونا، ليصل عدد من تأكدت إصابتهم بالمرض إلي نحو 300 شخص، ووفاة ثلاثة أشخاص اليوم الثلاثاء في مدينة ووهان الصينية التي بدأ منها الفيروس بالإنتشار، مشيرة إلي وضع 922 شخصاً تحت المراقبة في المستشفيات الصينية.

كوريا.. تعلن أول إصابة بفيروس كورونا الجديد

أعلن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KCDC)، أن امرأة صينية وصلت إلى مطار إنتشون الدولي وبعد الفحص تبين أنها تعاني من الحمى ومشاكل في الجهاز التنفسي، وتم تأكيد إصابتها بفيروس كورونا الجديد .

ويذكر أن سافرت المرأة إلى مدينة ووهان الصينية، الأسبوع الماضي، مما يؤكد إصابتها الفيروس خلال تواجدها في الصين في تلك الفترة.

اليابان ... محطة جديدة لفيروس كورنا القاتل

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أكدت وزارة الصحة اليابانية تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين، وأن

الإصابة لرجل صيني ويتم علاجه بأحد المستشفيات المحلية.

روسيا .... توقعات وصول الفيروس القاتل لها واستعدادت مكثفة لاستقباله

ذكرت هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور"، اليوم الثلاثاء، أن الفيروس الصيني كورونا الجديد ليس مستبعداً وصوله إلي روسيا، ومع ذلك ليس متوقعا في حالة وصوله أن ينتشر بشكل كبير نظراً للإستعدات التي تجريها وزارة الصحة والطب الوقائي الروسي.

استراليا.. اول دولة تعلن عن ظهور عوارض فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في أستراليا، اليوم الثلاثاء، أن ظهرت عوارض فيروس كورونا على شخص، يشبه المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) عقب زيارة للصين، في أول إصابة مشتبهة بالفيروس في البلاد.

الإمارات.. تستعد للفيروس من خلال مطاراتها

وتأكدت الإمارات من استعداد مطاراتها وموانيها للتعامل مع أى حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد الذى ظهر فى الصين. كانت السلطات الصينية قد أعلنت أن ما يربو على 200 شخص أصيبوا بالفيروس الذى يمكن أن يسبب نوعا من أنواع الالتهاب الرئوى وأن أربعة أشخاص لقوا حتفهم بسببه. وظهر الفيروس فى مدينة ووهان الصينية ويمكنه الانتقال بين البشر، ووردت أنباء عن اكتشاف حالات إصابة به فى تايلاند واليابان وكوريا الجنوبية مما أثار مخاوف من انتشاره عن طريق النقل الجوى.