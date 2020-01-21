عاجل-تشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة حسان دياب

أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون مرسوما قضى بتشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب بعد حوالى 3 أشهر من حركة احتجاجات شعبية أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري. وتتألف الحكومة الجديدة من 20 وزيرا لم يتولوا من قبل مسؤوليات سياسية، لكنهم محسوبون إلى حد بعيد على أحزاب سياسية كبرى.



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