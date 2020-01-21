صالح يدعم الجيش وضربات قاسية للحوثي في 4 جبهات

في الوقت الذي أعلنت فيه مصادر مطلعة تسليم ما يسمى كتيبة الموت التابعة لميليشيات الحوثي عناصرها لقوات الجيش الوطني بعد مقتل قائديها، أكد قائد ألوية حراس الجمهورية في اليمن العميد طارق محمد عبدالله صالح، جاهزية قواته لدعم المعركة ضد الحوثي في الضواحي الشرقية للعاصمة صنعاء وسط البلاد، والتي تشهد معارك شرسة بين الجيش الوطني والميليشيات.

قلوبنا مع الأبطال

قال العميد طارق صالح وهو نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، في تغريدة له على «تويتر»: «‏قلوبنا وعقولنا مع الأبطال الأشاوس في جبهة نهم، والذين يسجلون الآن صفحةً لا بد أن تكون خالدةً في معركة اليمنيين لاستعادة دولتهم وجمهوريتهم».

أضاف: «جاهزون لدعم وإسناد المعركة الوطنية التي يخوضها أبطال اليمن في نهم بكل ما نستطيع وكل ما نملك»، داعياً كل اليمنيين إلى التوحد خلف هذه المعركة. كان صالح قد أدان منذ أيام قصف معسكر تدريب تابع للجيش اليمني في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، كما خلّف 120 قتيلا.

قال صالح كذلك في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»: «كارثة أليمة تهز كيان كل يمني حر يشاهد أبناء وطنه وهم يُذبحون بصواريخ إيران».

استسلام الكتيبة

أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي أن القوات المسلحة اليمنية تخوض معارك ميدانية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية على امتداد مختلف الجبهات في صنعاء والجوف والبيضاء وصرواح بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، وأن المليشيات المتمردة تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأفادت مصادر يمنية عسكرية في جبهة نهَم شرق العاصمة اليمنية صنعاء، أمس، بأن ما يسمى «كتيبة الموت» التابعة لميليشيات الحوثي سلمت لقوات الجيش الوطني بعد مقتل قائدها جابر المؤيد، والقيادي الحوثي يحيى محمد ناصر فضيل، مسؤول التجنيد في جبهة نهم ومعهما العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي، وذلك بعد مواجهات استمرت أكثر من 30 ساعة، تم خلالها إجبارهم على الاستسلام.

الضربة القاصمة

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أتت تلك الضربة القاصمة لميليشيات الحوثي في نهم، بعد أن حقق الجيش اليمني انتصارات عديدة على تلك الجبهة، إذ أعلن، مساء الإثنين، المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن «الجيش الوطني تمكن من تحرير سلسلة جبلية في ميمنة جبهة نهم شرق العاصمة، كانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي»، لافتاً إلى التقدم المستمر للجيش وسط فرار الانقلابيين».

تأكيدات قائد ألوية حراس الجمهورية في اليمن

جاهزية قواته لدعم المعركة ضد الحوثي شرق صنعاء

قلوبنا وعقولنا مع الأبطال الأشاوس في جبهة نهم

صفحة خالدة في معركة اليمنيين لاستعادة الدولة

دعوة كل اليمنيين إلى التوحد خلف هذه المعركة