إيران تكشف أقنعة عملائها الإرهابيين

كشفت إيران بشكل سافر أقنعة أذرعتها الإرهابية، واستخدمت أعلام هذه الأذرعة ووضعتها كخلفية أثناء حديث تلفزيوني لقائد القوة الجوـ فضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد علي حاجي زادة، تناول فيه الرد الصاروخي الإيراني على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بهجوم أمريكي.

وظهرت خلف حاجي زاده 9 أعلام لأذرعة إيران، التي كانت قد تباكت وهددت وتوعدت عقب مقتل سليماني، مؤكدة بدورها ارتباطها بالأجندة الإيرانية، متخلية عن الانتماء الوطني، ومتحولة إلى ميليشيات عابرة للحدود في انتمائها الذي يركز بشكل أوثق على المسألة الطائفية والمذهبية.

صورة وأعلام

ظهرت الأعلام الـ9 خلف حاجي زادة، وهي بالترتيب من يمين الصورة:

العملاء

1. زينبيون (ميليشيا شيعية باكستانية تقاتل في سورية)

2. فاطميون (ميليشيا شيعية أفغانية تقاتل في سورية)

3. حماس

4. الحشد الشعبي العراقي

5. حركة أنصار الله (الحوثيون)

6. حزب الله اللبناني

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الأعلام الإيرانية

7. علم سلاح الجو الإيراني

8. علم القوة الصاروخية الإيرانية

9. علم إيران

بكائيات الأذرعة

حزب الله (حسن نصر الله): «أغبطه على هذه الشهادة العظيمة وهذه العاقبة.. نحن الذين بقينا بعده سنكمل طريقه وسنعمل لنحقق أهدافه وسنحمل رايته في كل الساحات».

الحشد الشعبي: «استشهاد قاسم سليماني وباقي قادة النصر، سيعطي زخماً معنوياً لجميع المجاهدين للثبات على الخط والدفاع عن العراق وأهله».

الحوثيون (محمد علي الحوثي): «اغتيال سليماني مُدان، والرد السريع والمباشر في القواعد المنتشرة هو الخيار والحل».

حماس: «اغتيال سليماني شهيد القدس لا يخدم إلا المشروع الصهيوني، ويضعف قدرة الأمة على مواجهة التحديات».