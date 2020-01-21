ماذا قال بري عن الحكومة الجديدة

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عدم وجود شيء يمنع ولادة الحكومة الجديدة اليوم، مشيرا إلى أنها حكومة اختصاصيين بالكامل، وقال بري «الجو إيجابي جدا، ولا شيء يمنع ولادتها اليوم، إلا إذا حصل أمر غير اعتيادي يحول دون ذلك، وهذا ما لا نتمنى حصوله، لكنّ الأمور إيجابية وإن شاء الله خير».

الحكومة الجديدة

أضاف بري «لدى الحكومة الجديدة بعد تشكيلها مهمة أساسية هي معالجة الوضع المالي، هنا يفترض أن تَنصب الجهود لأن الوضع إن استمر على ما هو عليه سيؤدي إلى نتائج كارثية»، وحول تقييمه للحكومة الجاري تشكيلها، قال بري: «الحكومة هي حكومة اختصاصيين بالكامل، وحتى ولو كنّا داعمين لها الآن، إلّا أننا سنحكم على أدائها الذي يجب أن ينصَبّ في اتجاه المعالجة الجذرية لأزمة البلد الاقتصادية والمالية، التي تتطلب حكومة طوارئ إنقاذية».

مظاهرات احتجاجية

تشهد لبنان مظاهرات احتجاجية منذ 17 أكتوبر الماضي للمطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط إنقاذية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. وبعد 13 يوما من الاحتجاجات الشعبية، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي «تجاوبا مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير». وتم تكليف الدكتور حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة في 19 ديسمبر الماضي، ويقوم الرئيس المكلف بإجراء المشاورات اللازمة لتشكيل حكومته.