قواعد ماكونيل تتسبب في اندفاع محاكمة ترمب

يخطط الديمقراطيون للطعن في قرار يمنح كل جانب 24 ساعة على مدار يومين فقط لعرض قضيته في محاكمة الإقالة، حيث سيسيطر القتال الحزبي اليوم الأول الكامل من محاكمة ترمب حول قواعد الإجراءات.

أصدر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قراره الذي حدد الخطوات المقبلة، بما في ذلك الحجج الافتتاحية التي استمرت أسبوعا.

تتويج الخلاف

جاء التصويت تتويجا للخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين حول ما يمكن أن يشكل محاكمة عادلة، إذ صوت مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون في ديسمبر الماضي على عزل الرئيس ترمب، لكنه توقف عن نقل مادتي الإقالة في محاولة للحصول على مزيد من التفاصيل حول قواعد المحاكمة، حيث دفعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في نهاية المطاف العملية إلى الأمام دون ضمانات سعى إليها الديمقراطيون، ويحتاج ماكونيل إلى أغلبية بسيطة - 51 صوتًا - للموافقة على قراره الذي يحدد مقدار الوقت الذي سيحصل عليه مدراء المساءلة في مجلس النواب وفريق الدفاع التابع للرئيس في حججهم، حيث يشغل الجمهوريون 53 مقعدا في مجلس الشيوخ.

خطة لإجراءات

ماكونيل يضع خطة لإجراءات محاكمة مجلس الشيوخ، يؤكد أنه استند إلى خطته على قواعد محاكمة الرئيس بيل كلينتون عام 1999، حيث حصل كل جانب على 24 ساعة، ولكن في إطار خطته، يحدد أنه يجب استخدام الوقت على مدار يومين، مما يضطر الجانبين إلى رفع قضيتهم في وقت متأخر من المساء لأن أيام المحاكمة لا تبدأ إلا الساعة 1 بعد الظهر، ويحدد القرار أيضًا مقدار الوقت الذي سيحصل عليه أعضاء مجلس الشيوخ للحصول على أسئلة مكتوبة، كما أنه يؤجل النقاش والتصويت حول ما إذا كان ينبغي استدعاء الشهود حتى يقدم الجانبان عروضهم ويتناول الأسئلة.

تبرئة الرئيس بسرعة

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ويجادل الديمقراطيون بأن ماكونيل يتعاون مع البيت الأبيض للإسراع في المحاكمة لتبرئة الرئيس من دون كل المواد المتاحة.

قال زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ تشاك شومر "من الواضح أن قواعد ماكونيل تتسبب في اندفاع المحاكمة بأقل قدر ممكن من الأدلة في ظلام الليل . إنهم لا يريدون أن يصدر الدليل".

ويخطط شومر لتقديم سلسلة من التعديلات على قرار ماكونيل، لكن ما لم يتمكن من جعل 4 جمهوريين في مجلس الشيوخ للتصويت مع تجمع ديمقراطي، فإن هذه الجهود ستفشل.

حتى الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل السيناتور ميت رومني من ولاية يوتا الذين قالوا إنه منفتح على الاستماع إلى شهود مثل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، قال: إنه أيّد قرار ماكونيل وإنه "إذا جرت محاولات للتصويت على الشهود قبل فتح الحجج، سأعارض هذه الجهود ".

ملاحظات ماكونيل

يلقي مكونيل ملاحظات افتتاحية الجلسة الساعة 12:30 مساء، قبل نقاش مجلس الشيوخ حول قراره والتعديلات التي قدمها الديمقراطيون، بينما يتوقع أن يستغرق النقاش حول القواعد معظم اليوم الثلاثاء، وليس من المتوقع أن تبدأ المرافعات الافتتاحية من مدراء مجلس النواب حتى غد الأربعاء.