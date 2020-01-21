مصادر: إعلان الحكومة اللبنانية الجديدة الليلة

قالت مصادر سياسية رسمية، اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع إعلان الحكومة اللبنانية الجديدة الليلة.

وأعلن حساب الرئاسة اللبنانية على "تويتر"، "وصول الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة الدكتور حسان دياب إلى بعبدا للقاء الرئيس (ميشال) عون".

ومن المقرر أن يطلع رئيس الحكومة المكلف، الرئيس عون على تشكلة الحكومة قبل إعلانها رسميا. اقرأ أيضاً... مصدران لبنانيان: حل كل الخلافات أمام تشكيل حكومة جديدة

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