المتظاهرون يقطعون عددا من الطرق في بيروت احتجاجا على تشكيلة الحكومة الجديدة

تجمع المحتجون اللبنانيون، مساء الثلاثاء، أمام البرلمان اللبناني

احتجاجا على تشكيلة الحكومة اللبنانية.

وقام المتظاهرون بقطع جسر الرينغ وعددا من الطرق في بيروت، وساحة النور في طرابس وفي البقاع، وانتشرت قوات الأمن في العاصمة بيروت وعدد من المناطق اللبنانية.

وقال مصدران سياسيان لبنانيان بارزان لرويترز يوم الثلاثاء إن الحكومة الجديدة ستضم 20 حقيبة على أن يتولى الخبير الاقتصادي غازي وزني وزارة المالية.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء كتب علي حسن خليل وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال على تويتر: "ساعات ونكون أمام حكومة جديدة".

ولبنان المثقل بديون ضخمة دون حكومة فاعلة منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء في أكتوبرتحت ضغط احتجاجات على الفساد وسوء الإدارة اللذين تسببا من الأساس في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.