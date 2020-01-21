الشيوخ الأمريكي يفرض رقابة صارمة على الإعلاميين خلال تغطية محاكمة ترامب

وأبدى عدد من الصحفيين والإعلاميين تذمرهم داخل مبنى الكونجرس، بسبب إغلاق المبنى أمامهم، علماً بأنه كان مفتوحاً قبل محاكمة ترامب.

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كما قامت السلطات داخل مجلس الشيوخ بحجز الكاميرات داخل غرفة؛ بحيث لا يكون المصورون قادرين على التحكم في التصوير أثناء المحاكمة، فيما يقول الإعلاميون إنه يمكنك فقط أن يروا أبواباً مغلقة.

ويبرر المسؤولون في مبنى الكونجرس هذه الإجراءات ضد الإعلام بأنها ضرورية؛ حيث إن أعضاء مجلس الشيوخ لا يسمح لهم بالتحدث أثناء المحاكمة.

كما أن هناك قواعد صارمه أخرى داخل المجلس بخلاف مبنى البرلمان؛ حيث لا يسمح باستخدام الهواتف المحمولة والوقوف عند التصويت.



وتترقب الأوساط الأمريكية والدولية انطلاق مداولات محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء.