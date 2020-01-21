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الشيوخ الأمريكي يفرض رقابة صارمة على الإعلاميين خلال تغطية محاكمة ترامب

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشيوخ الأمريكي يفرض رقابة صارمة على الإعلاميين خلال تغطية محاكمة ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 09:08 م

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بوابة الخليج 365

وكالات

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قام مجلس الشيوخ الأمريكي، بفرض رقابة صارمة علي الإعلاميين أثناء تغطية إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب؛ حيث تم احتجاز الكاميرات مما عرقل عملهم وسمح لهم بالتصوير الخارجي فقط.

وأبدى عدد من الصحفيين والإعلاميين تذمرهم داخل مبنى الكونجرس، بسبب إغلاق المبنى أمامهم، علماً بأنه كان مفتوحاً قبل محاكمة ترامب. 

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كما قامت السلطات داخل مجلس الشيوخ بحجز الكاميرات داخل غرفة؛ بحيث لا يكون المصورون قادرين على التحكم في التصوير أثناء المحاكمة، فيما يقول الإعلاميون إنه يمكنك فقط أن يروا أبواباً مغلقة.

ويبرر المسؤولون في مبنى الكونجرس هذه الإجراءات ضد الإعلام بأنها ضرورية؛ حيث إن أعضاء مجلس الشيوخ لا يسمح لهم بالتحدث أثناء المحاكمة. 

كما أن هناك قواعد صارمه أخرى داخل المجلس بخلاف مبنى البرلمان؛ حيث لا يسمح باستخدام الهواتف المحمولة والوقوف عند التصويت.

وتترقب الأوساط الأمريكية والدولية انطلاق مداولات محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء.

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