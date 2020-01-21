كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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أخبار عاجلة الآن || الكرملين يعلن تشكيل الحكومة الروسية الجديدة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، مساء الثلاثاء، تشكيل الحكومة الروسية الجديدة. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || الولايات المتحدة تحث الصين على الانضمام إلى محادثات الأسلحة النووية مع روسيا

حثت الولايات المتحدة الصين اليوم الثلاثاء، على الانضمام إلى محادثات الأسلحة النووية الثلاثية مع موسكو، حيث وصفت سرية بكين حول المخزونات المتنامية بأنها "تهديد خطير للاستقرار الاستراتيجي"، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز". أخبار عالمية عاجلة اليوم || نقابة الصرافين اللبناني يعلن شراء الدولار الأمريكي بـ2000 ليرة

قرر مجلس نقابة الصرافين في لبنان، مساء الثلاثاء، الإعلان عن سعر شراء الدولار الأمريكي بـ2000 ليرة لبنانية كحد أقصى.

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