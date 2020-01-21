كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطوط الجوية لجنوب إفريقيا تلغي رحلاتها الجوية من أجل البقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغت الخطوط الجوية لجنوب إفريقيا، أكثر من 20 رحلة داخلية بين مركزها في جوهانسبرغ وكيب تاون وديربان هذا الأسبوع، و10 رحلات دولية من وإلى ميونيخ، حسبما قالت شركة الطيران اليوم الثلاثاء، حيث تناضل من أجل بقائها، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وعانت شركة الخطوط الجوية لجنوب إفريقيا من نقص السيولة النقدية، بعد أن فشلت الحكومة في توفير ملياري راند (137 مليون دولار) من التمويل الطارئ الذي وعدت به عندما دخلت شركة الطيران شكلًا من أشكال الحماية من الإفلاس في الشهر الماضي.

وقالت شركة الطيران المملوكة للدولة، إنها "تدمج الرحلات لتتناسب مع السعة والطلب" وستدرس المزيد من التغييرات في الجدول الزمني خلال الأيام المقبلة.

وقالت الخطوط الجوية لجنوب إفريقيا في بيان، إن تمثل عمليات الإلغاء هذه استراتيجية مسؤولة للحفاظ على النقد"، مضيفة أنها تعمل على استيعاب العملاء المتضررين في رحلات أخرى.

كما إعتبرت الخطوط الجوية لجنوب إفريقيا هي واحدة من العديد من الكيانات الحكومية في جنوب أفريقيا، بما في ذلك شركة الطاقة اسكوم، التي غارقة في الأزمة المالية بعد ما يقرب من عقد من سوء الإدارة.

ويُنظر إلى المشكلات المالية للشركات الحكومية على أنها واحدة من أكبر الأخطار التي تهدد اقتصاد إفريقيا الصناعي وساعدت في رفع التصنيف الائتماني للبلاد إلى حافة الوضع غير المرغوب فيه.

كما أظهر بيان الخطوط الجوية لجنوب إفريقيا الإلغاء على الطرق المحلية وبدأت ميونيخ في يوم الاثنين الماضي واستمرت حتى يوم الجمعة.

وقالت الخطوط الجوية لجنوب إفريقيا، إن التغييرات في مسار كيب تاون كانت لأنها كانت تدير رحلات تدريبية على طائرات إيرباص 350-900 التي تم شراؤها مؤخرًا، مما أدى مؤقتًا إلى فائض القدرة.

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ةفيما يتعلق بإلغاء رحلات ميونخ، قال إن سياسة الشركة هي مراجعة الرحلات الجوية ذات الطلب المنخفض.

"تداعيات التمويل"

وأجرى ممارسو إنقاذ شركات الطيران عدة جولات من المحادثات مع الحكومة في الأيام الأخيرة حول التمويل الموعود به، لكنهم فشلوا في تحقيق انفراجة، وفقًا لما قاله شخص أطلع على المحادثات.

يكما قالت وزارة المؤسسات العامة يوم الاحد الماضي، إنها لا تزال تتحدث مع الخزانة الوطنية لجمع الأموال لصالح الخطوط الجوية لجنوب إفريقيا.

وفي الأسبوع الماضي، قال مسؤول نقابي إن الخطوط الجوية لجنوب إفريقيا قد تضطر إلى تعليق بعض الرحلات وتأخير دفع الرواتب إذا لم تتوصل الحكومة إلى خطة لتوفير ملياري راند قريبًا.

وقال اتحادان آخران اليوم الثلاثاء، إنهما يعتقدان أن الحكومة تخرب عمدًا جهود الإنقاذ من خلال عدم توفير الأموال.

وإن تعامل الحكومة مع الخطوط الجوية لجنوب إفريقيا وعما إذا كانت ترغب في التضحية بالوظائف، سيرسل إشارة قبل معركة أكبر بكثير مع النقابات حول اسكوم، التي تكافح من أجل الحفاظ على الأضواء وتغرق في الديون.

وقال أكبر حزب معارض في جنوب إفريقيا، التحالف الديمقراطي، اليوم الثلاثاء، إنه يجب تصفية الخطوط الجوية لجنوب إفريقيا لأن الحكومة لا تستطيع أن تبقيها قائمة.

