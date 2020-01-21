كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيلاري كلينتون: "ساندرز" كان عضو كونجرس فاشلاً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمرت مرشحة الرئاسة الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، في الصراع مع المرشح وبيرني ساندر، ولم ينته بانتهاء معركة الحزب الديمقراطي لاختيار مرشحه السابق ضد الرئيس دونالد ترامب، واصفة إياه بأنه "كان عضو كونجرس فاشلاً"، وضعيفاً لا أحد يحبه.

فبعد 4 سنوات من المعركة لاختيار من يمثل الحزب الديمقراطي، لم تتخلَ كلينتون عن انتقاداتها لساندرز.

وأثارت كلينتون ضجة إعلامية في فيلم وثائقي جديد، وقالت: "لقد كان في الكونجرس لسنوات طويلة وكان لديه سيناتور واحد يدعمه، لا أحد يحبه، لا أحد يريد العمل معه، لم يفعل شيئاً. كان سياسياً ضعيفاً".

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وأضافت، حول المعركة الانتخابية التي يخوضها ساندر حالياً "لديه نزاعات كبيرة مع خصومه الديمقراطيين مثل نائب الرئيس السابق جو بايدن والسيناتور إليزابيث"، مؤكدة أنها لن تلتزم بتأييد ساندرز إذا أصبح المرشح الديمقراطي.

وأوضحت أن ساندرز لديه موقف ضد النساء وليست لديه ثقافة احترام للمرأة لكي تكون رئيسة.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن توقيت إذاعة هذا الفيلم الوثائقي قد يؤثر بشدة على فرص نجاح بيرني ساندر كمرشح محتمل للحزب الديمقراطي ضد الرئيس دونالد ترامب.