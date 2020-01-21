كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرشح سابق لرئاسة فرنسا يتهم قراصنة أتراك باختراق حساباته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الفرنسية ورئيس الوزراء الفرنسي الأسبق فرنسوا فيون، اتهاما للجيش الإلكتروني التركي، اليوم الثلاثاء، بقرصنة حسابه الرسمي على تويتر، لمعارضته سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكتب "فيون" على حسابه بعد استعادته:" الجيش السيراني التركي قرصن حسابي ونشر عبارات تأييد لأدروغان وسياساته".

Advertisements

وذكرت محطة "بي.إف.إم.تي. في" التلفزيونية الفرنسية، أن مجموعة من القراصنة الأتراك الذين ينتمون للجيش السيبراني التركي لأردوغان، سيطروا مؤقتاً على الحساب الرسمي للمرشح الرئاسي السابق للانتخابات الرئاسية الفرنسية، ونشروا رسائل تدافع عن السياسة الخارجية لأردوغان".

وأضافت، أنه "أفضل شىء لتوصيل رسالة هو قرصنة حسابات الشخصيات العامة التي لها عدد كبير من المتابعين"، موضحة أن هؤلاء القراصنة الموالين لأردوغان الذين يطلقون عليهم (أييلدز تيم) نشروا سلسلة من الرسائل تدافع عن السياسة التركية.

وكتب القراصنة الأتراك في رسالتهم :" أنا أؤيد عمليات نبع السلام التي نفذتها تركيا ضد الإرهابيين الأكراد المدعومين من العالم كله".