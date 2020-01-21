كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تحث الصين على الانضمام إلى محادثات الأسلحة النووية مع روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حثت الولايات المتحدة الصين اليوم الثلاثاء، على الانضمام إلى محادثات الأسلحة النووية الثلاثية مع موسكو، حيث وصفت سرية بكين حول المخزونات المتنامية بأنها "تهديد خطير للاستقرار الاستراتيجي"، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام الماضي، إنه ناقش اتفاقًا جديدًا بشأن الحد من الأسلحة النووية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعرب عن أمله في مد ذلك إلى الصين فيما يمكن أن يكون صفقة كبرى بين أكبر ثلاث قوى نووية في العالم، ولكن الصين رفضت حتى الآن المشاركة.

وقال روبرت وود، سفير الولايات المتحدة لنزع السلاح، للصحفيين في يوم افتتاح المؤتمر المدعوم من الأمم المتحدة مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إننا نعتقد أنه بالنظر إلى أن مخزون الصين النووي يقدر أن يتضاعف خلال السنوات العشر القادمة، فقد حان الوقت لإجراء هذه المناقشة الثلاثية".

وأضاف وود، أن واشنطن ناقشت المحادثات الثلاثية المحتملة في اجتماع أمني مع روسيا الأسبوع الماضي وتوصلت إلى "تفاهم" بشأن متابعتها، لا يمكننا تحمل الانتظار.

وردا على سؤال حول كيفية الضغط على بكين للانضمام، قال وود، إنه يأمل في أن تساعد روسيا وغيرها.

وأضاف، أننا نأمل مع مرور الوقت ومن خلال نفوذ الآخرين إلى جانب الولايات المتحدة، سيأتون (الصين) إلى طاولة المفاوضات، حيث نعتقد أنه من الضروري للأمن العالمي أن يفعل الصينيون ذلك.

كما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأسبوع الماضي، إن روسيا ستشارك في محادثات ثلاثية محتملة، لكنه "لن يجبر الصين على تغيير" موقفها الحالي.

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وكانت الصين قد ذكرت سابقًا أن أسلحتها كانت "أدنى مستوى" من احتياجاتها للأمن القومي ولا تضاهي تلك الموجودة في روسيا والولايات المتحدة.

وسعت الأمم المتحدة إلى الإزالة التامة للأسلحة النووية، لكن المحادثات توقفت منذ أكثر من 20 عامًا.

كما صدقت المحادثات الأخرى بين القوى النووية الخمس المعلنة، على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لعام 1970، وهي الصين والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة، جارية ومن المزمع عقد اجتماع في لندن الشهر المقبل.

ومع ذلك، قال وود، إن هذا ليس الإطار المناسب لمحادثات الأسلحة النووية مع بكين.

وفي كلمته، لم يشر سفير الصين لنزع السلاح لي سونج إلى مخزوناتها النووية الخاصة، بل دعا إلى التعاون بين القوى النووية وقام بانتقاد محجوب في إدارة ترامب.

ودعا لي إلى الالتزام بتعددية الأطراف، "دون استثناء، على الأقل جميع القوى الكبرى التي تتحمل مسؤولية خاصة عن السلام والأمن الدوليين والذين لا يُتوقع منهم أن يلعبوا دور" المفسد "في جهودنا الجماعية والانسحاب من المعاهدات ".

