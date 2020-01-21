كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الألمانية تعثر على قذيفة من مخلفات الحرب العالمية الثانية وسط برلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، على قذيفة بوزن 250 كيلو جراما من مخلفات الحرب العالمية الثانية، وذلك أثناء عمليات بناء في مركز المدينة التاريخي ببرلين.

وطوقت الشرطة الألمانية المنطقة بدائرة نصف قطرها 500 متر حول مكان القذيفة، فيما يواصل خبراء المتفجرات إبطال مفعول القنبلة.

وأشارت الشرطة إلى أن العمليات الخاصة بإبطال مفعول القنبلة وإزالتها من المنطقة ستتم خلال اليوم الثلاثاء.