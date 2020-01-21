كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبير: السعودية لم تبدأ الحرب في اليمن الحوثي من قام بذلك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن المملكة العربية السعودية لم تبدأ الحرب في اليمن، مليشيا الحوثي من قام بذلك، مؤكدا أن إيران هي أكبر راع للإرهاب.
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وأشار الجبير إلى أن دور أوروبا مهم في المنطقة اقتصاديا وعسكريا.
وأوضح الجبير، خلال تصريحاته، مساء الثلاثاء، أن ميليشيات الحوثي أطلقت 300 صاروخ و100 طائرة مسيرة على السعودية.
وأضاف: "نواصل العمل على مكافحة الإرهاب للقضاء عليه"، لافتا إلى أن السعودية تلاحق منذ زمن كل من ينشر التطرف والإرهاب.
إلى ذلك، أوضح الجبير أن الشيعة في العراق ولبنان وإيران يتظاهرون ضد سياسات نظام طهران، مضيفا: "نتمنى على قطر تغيير سلوكها ودعمها للإرهاب".
وقال الجبير إن السعودية قدمت 14 مليار دولار لتنمية اليمن، لافتا إلى أن ميليشيات الحوثي ارتكبت جرائم بحق الشعب اليمني.
وأشار الجبير إلى أن دور أوروبا مهم في المنطقة اقتصاديا وعسكريا.