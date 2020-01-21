الجبير: السعودية لم تبدأ الحرب في اليمن الحوثي من قام بذلك

وأضاف: "نواصل العمل على مكافحة الإرهاب للقضاء عليه"، لافتا إلى أن السعودية تلاحق منذ زمن كل من ينشر التطرف والإرهاب.

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إلى ذلك، أوضح الجبير أن الشيعة في العراق ولبنان وإيران يتظاهرون ضد سياسات نظام طهران، مضيفا: "نتمنى على قطر تغيير سلوكها ودعمها للإرهاب".

وقال الجبير إن السعودية قدمت 14 مليار دولار لتنمية اليمن، لافتا إلى أن ميليشيات الحوثي ارتكبت جرائم بحق الشعب اليمني.

وأشار الجبير إلى أن دور أوروبا مهم في المنطقة اقتصاديا وعسكريا.

