كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين يعلن تشكيل الحكومة الروسية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، مساء الثلاثاء، تشكيل الحكومة الروسية الجديدة.

وأوضح "بيسكوف"، خلال تصريحاته، مساء الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الروسيميخائيل ميشوستين سيكون له 9 نواب بينهم نائب أول.

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وأشار إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شايجو يحتفظ بمنصب وزير الدفاع في الحكومة الجديدة، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يحتفظ بمنصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة، ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يحتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في خطابة السنوي الأخير عن جملة تدابير اقتصادية، حدد هدف كل منها، لكنه شدد على أن الهدف الرئيسي والأهم لتلك التدابير مجتمعة، ولعمل الحكومة الروسية الجديدة هو الحد من مستوى الفقر، وأن يشعر المواطن بالنتائج من خلال تحسن فعلي على المستوى المعيشي. لتنفيذ تلك التدابير وتحقيق النتائج المرجوة منها، قرر تشكيل حكومة جديدة برئاسة ميشوستين.

ويبدو أنه أخذ بالحسبان خبرة الأخير وتجربته خلال عمله مديرا لمصلحة الضرائب الفيدرالية، ونجاحه في إدخال الحوكمة الإلكترونية لعملها، التي أسهمت في إزالة عبء الإجراءات البيروقراطية عن رجال الأعمال والمواطنين في مجال الضرائب، وزيادة الإيرادات الضريبة حتى 21.3 تريليون روبل (نحو 346 مليار دولار) عام 2018 أي بزيادة 2.76 مرة عن الإيرادات قبل توليه إدارة مصلحة الضرائب عام 2010.