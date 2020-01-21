قرعة “الأسود” في “مونديال قطر..السودان شاهد على ظهورنا الأول وغينيا” نحس” يطاردنا!

أسفرت قرعة الدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، والتي تم سحبها مساء اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المصرية القاهرة، عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات السودان، وغينيا، ثم غينيا بيساو.

ويمثل منتخبا السودان، وغينيا مفارقة غريبة في تاريخ “أسود الأطلس” في تصفيات “المونديال”، فالأول كان في المجموعة التي شهدت على أول ظهور للنخبة الوطنية في العرس العالمي، بينما لم يقو المنتخب الوطني على التأهل إلى الكأس العالمية في كل مرة أوقعته القرعة مع غينيا.

وبلغت “الأسود” نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخ كرة القدم المغربية عام 1970 بالمكسيك، في مجموعة ضمت السودان، ونيجيريا، إذ تعادلت العناصر الوطنية سلبا ضد “صقور الجديان” في الذهاب، قبل أن تدك شباكه بثلاثية نظيفة إيابا، كما فاز المنتخب الوطني على نيجيريا ذهابا بهدفين لواحد، وخسر ضده بثنائية نظيفة في الإياب، لينهي مشوار التصفيات متصدرا بـ5 نقاط، متقدما بنقطة عن نيجريا الوصيف، ونقطتين عن السودان ثالث الترتيب.

أما منتخب غينيا، يشكل “نكسة” في طريق “أسود الأطلس” إلى “الموندياليتو”، حيث التقى المنتخبان في مناسبتين سابقتين تهم تصفيات كأس العالم، فشل خلالهما المنتخب الوطني في بلوغ النهائيات، الأولى كانت في الدور الثاني من إقصائيات “مونديال” ألمانيا 1974.

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ونجحت النخبة الوطنية حينها في تجاوز غينيا خلال هذا الدور الثاني، بالتعادل معه ذهابا بهدف لمثله، والفوز عليه إيابا بهدفين دون رد، قبل أن تبلغ المرحلة النهائية بتخطي كوت ديفوار، بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، والانتصار عليه بأربعة أهداف لواحد في الإياب، غير أنها لم تقو على حسم تأهلها في المرحلة الأخيرة من المجموعة التي ضمت الكونغو الديمقراطية، وزامبيا.

وعاد “نحس” المنتخب الغيني ليقف في طريق تأهل الأسود إلى كأس العالم بألمانيا 2006، حيث وضعت القرعة حينها زملاء مراون الشماخ، في المجموعة الخامسة إلى جانب غينيا، وتونس، وكينيا، وبوتسوانا، ومالاوي.

وتعادل المنتخب الوطني ذهابا مع غينيا بهدف لمثله، وتغلب عليه في الإياب بهدف نظيف، قبل أن تقتنص “نسور قرطاج” التونسية، بطاقة التأهل عن هذه المجموعة، بعد التعادل القاتل مع العناصر الوطنية بهدفين في كل شبكة في آخر مباراة بملعب “رادس” في العاصمة تونس.

يذكر أن الدور الثاني لإقصائيات “مونديال” قطر 2022، يعرف مشاركة 40 منتخبا، وُزعوا على 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 10 منتخبات، علما أن الـ40 منتخبا هم أفضل 26 في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، بالإضافة إلى 14 منتخبا تأهلوا من الدور الأول للتصفيات، على أن يضمن متصدر كل مجموعة تأهله إلى الدور الفاصل، إذ ستتواجه المنتخبات الـ10 فيما بينها في لقاء من ذهاب، وإياب، لتحديد 5 متأهلين إلى العرس العالمي.