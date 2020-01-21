غزة: قوات الاحتلال تستهدف ثلاثة شبان بادعاء اجتيازهم السياج الفاصل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان فلسطينيين بادعاء اجتيازهم السياج الفاصل قطاع غزة عن مناطق الـ48، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة الشبان، ونسب إليهم "محاولة إلقاء عبوة ناسفة" باتجاه قوات الاحتلال.

وادعى المتحدث باسم الجيش للإعلام العبري، أفيحاي أدرعي، أنه "رصدت قوات الجيش قبل قليل ثلاثة مشتبه فيهم اجتازوا السياج الأمني في جنوب قطاع غزة ودخلوا إلى منطقة وعرة في منطقة الحدود".

وأضاف "هرعت القوات إلى المكان وقامت بتطويق المنطقة وبأعمال تمشيط بحثًا عن المشتبه بهم". وزعم أن الشبان الفلسطينيين "ألقوا عبوة ناسفة أو قنبلة يدوية باتجاه القوات". وأكد أن جنود الاحتلال "أطلقوا النار باتجاه المشتبه بهم ورصدوا إصابتهم".

وأصاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان لاحق، أن الشبان "تسسللوا إلى عمق 400 متر داخل الأراضي الإسرائيلية، في ظل حالة الطقس الصعبة"