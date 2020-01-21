طعن في جديدة المكر وإصابات خلال شجار في طرعان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب بجروح خطيرة من جراء تعرضه للطعن في جديدة المكر، مساء اليوم، الثلاثاء، وسط أنباء عن إصابات في شجار اندلع في بلدة طرعان، تضمن إطلاق نار.

وأفادت الطواقم الطبية بأنها قامت بتقديم العلاج لشاب بالثلاثينات من عمره من قرية جديدة المكر، بعد تعرضه للطعن. ووصفت الطواقم أن إصابة الشاب بـ"الصعبة"، ولفتت إلى أنه تم نقله إلى غرفة العلاج المكثف في مستشفى نهريا لاستكمال العلاج".