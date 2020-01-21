القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب بجروح خطيرة من جراء تعرضه للطعن في جديدة المكر، مساء اليوم، الثلاثاء، وسط أنباء عن إصابات في شجار اندلع في بلدة طرعان، تضمن إطلاق نار.
وأفادت الطواقم الطبية بأنها قامت بتقديم العلاج لشاب بالثلاثينات من عمره من قرية جديدة المكر، بعد تعرضه للطعن. ووصفت الطواقم أن إصابة الشاب بـ"الصعبة"، ولفتت إلى أنه تم نقله إلى غرفة العلاج المكثف في مستشفى نهريا لاستكمال العلاج".
كانت هذه تفاصيل خبر طعن في جديدة المكر وإصابات خلال شجار في طرعان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.