الطيران الروسي قتل 26 سوريًا في منطقة خفض التصعيد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قصف الطيران الروسي، اليوم الثلاثاء، منطقة خفض التصعيد شمالي سورية، وحصدت القذائف أرواح 26 مدنيًا، وأفاد مرصد تعقب حركة الطيران التابع للمعارضة، أن "طائرات حربية روسية قصفت، اليوم الثلاثاء، قرى البارة، وبسيدا، ومعصران، بريف إدلب، وقرى كفر داعل، و المنصورة، وكفر تعال، وإرحاب، وتقاد، وشاميكو، وأندومي، بريف حلب الغربي" الواقعة جميعها في منطقة خفض التصعيد.

وأوضحت مصادر من الدفاع المدني السوري، أن مدنيين إثنين قُتلا في قرية البارة، فيما قتل 9 أشخاص من عائلة واحدة بينهم 6 أطفال في قرية كفر تعال، في حين قتل طفل في قرية تقاد.

كما قتل مدنيان في قرية جدرايا، ومدني آخر في ترمانين، واثنان في كفر ناها، ومدني في إرحاب، و8 في كفر نوران، بحسب مصادر الدفاع المدني.

وقتل 76 مدنيًا، ونزح 31 ألفًا و500، جراء هجمات النظام وروسيا والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران، منذ 12 كانون الثاني/ يناير الجاري، تاريخ سريان وقف إطلاق النار، الذي تم توصل إليه الجانبان التركي والروسي.

وفي 9 يناير الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية وقف إطلاق نار في محافظة إدلب السورية، إلا أن قوات النظام وحلفائه واصلت هجماتها البرية والجوية على المناطق المأهولة في قرى وبلدات بإدلب.

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كما أعلنت وزارة الدفاع التركية، في 8 من الشهر نفسه، أن الجانبين التركي والروسي، اتفقا على وقف إطلاق نار بمنطقة خفض التصعيد في إدلب، اعتبارًا من 12 كانون الثاني/ يناير الحالي.

وفي أيار/ مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 أيلول/ سبتمبر 2018، بمدينة سوتشي الروسية.

وقتل أكثر من 1500 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 أيلول/ سبتمبر 2018، كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيًا أو قريبة من الحدود التركية.