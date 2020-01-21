شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبة أممية بمنح الأولوية للاستثمارات في الصحة والان نبدء بالتفاصيل
وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة ويني بيانيما، إن ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية يلقي بظلال ثقيلة على الفقراء، ومن غير المقبول أن الأثرياء والشركات الكبيرة يتجنبون دفع الضرائب بينما يدفع الأشخاص العاديون الثمن بسبب مرضهم.
وأضافت: " أنه في العقد المقبل، يمكن القضاء على "الإيدز" كتهديد للصحة العامة والتوصل إلى تغطية عالمية للصحة"، داعية الحكومات إلى تقديم رعاية صحية جيدة مدعومة بتمويل حكومي وضمان حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.
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