بدء إجراءات المحاكمة التاريخية لعزل ترامب في مجلس الشيوخ

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بدأت اليوم الثلاثاء ، في مجلس الشيوخ وقائع المحاكمة التاريخية التي يمكن أن تؤدي إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط خلافات حول القواعد التي تحكم هذه المحاكمة، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.
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