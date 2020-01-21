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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بصدمة وخيبة أمل لتوقف بثها في اليوتيوب .. #الجمهور_يودع_بدايه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
اصيب محبي قناة "بداية" بخيبة آمل بعد بث القناة في اليوتيوب وكذلك عبر شاشات التلفاز .
وأعرب نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي عن صدمتهم وفقدان أملهم من عودة برنامج “زد رصيدك” .. مشيرين إلى أنه بعد توقف بث البرنامج قبل عدة أشهر، صُدمت الجماهير اليوم بتوقف بث القناة في اليوتيوب وكذلك البث عبر شاشات التلفاز .
وأكد النشطاء أنهم أصيبوا بخيبة أمل، في ظل تساؤلات عن اسباب توقف القناة .
وكانت القناة تحظى بنسب مشاهدة عالية بحسب القائمين عليها، قبل إغلاقها من وزارة الإعلام السعودية، في شهر أبريل/نيسان من العام 2018، بعد انتقادات لاذعة طالتها بسبب إبلاغها أحد المتسابقين في برامجها بوفاة والده على الهواء مباشرة.
لكن إدارة القناة أعلنت انها ستعاود بثها مجدداً في منتصف أكتوبر الماضي وسط تفاعل جماهيري كبير على موقع التواصل الإجتماعي تويتر .
وتتميز قناة بداية السعودية عن قنوات التلفزة العاملة ضمن تلفزيون الواقع، والتي تبث برنامجًا واحدًا بشكل مباشر طوال ساعات اليوم، بكونها قناة محافظة من خلال طبيعة برامجها، التي تمنع مشاركة النساء فيها، أو الأغاني.
وحقق برنامجها "زد رصيدك" بنسخه المتوالية كل عام، نسب مشاهدة كبيرة، لكنها كثيرًا ما أثارت الجدل بين مؤيدين يعتبرونها متوافقة مع طبيعة المملكة المحافظة، ومعارضين يتهمونها باستغلال الطابع الديني للقناة لجذب جمهور كبير وتحقيق أرباح كبيرة، وتجاهل الكثير من المخالفات وبعض تصرفات المشاركين.
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