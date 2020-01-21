شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. تنفيذ إعدام لـ7 مدانين في قضايا قتل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020 نفذت السلطات المصرية اليوم الثلاثاء، حكمي إعدام شنقا بحق 7 أشخاص مدانين في قصايا قتل.

الحكم الأول جرى تنفيذه بـ5 مدانين في محافظة الشرقية، وسط إجراءات أمنية مشددة. والثاني في محافظة قنا في صعيد مصر، بإعدام مجندَين، أدينا بقتل سائق بعد استدراجه لسرقة سيارته، وإلقاء جثته في الترعة.

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