أعلن الأمين العام لحلف ​الناتو​ ينس ستولتنبيرغ، خلال اجتماع مشترك للجنة ​البرلمان الأوروبي​ للشؤون الخارجية واللجنة الفرعية للدفاع والأمن أن "الوجود العسكري الأميركي في ​أوروبا​، وصل إلى أعلى مستوياته منذ مطلع القرن، وان عدد ​القوات الأميركية​ في أوروبا في الوقت الراهن، بات أكثر مما كان عليه خلال سنوات عديدة منذ بداية القرن، وفي غضون أسابيع قليلة، ستنطلق ​مناورات​ Defender 2020 التي تعتبر الأضخم خلال ربع قرن"، موضحاً ان "​الجيش الأميركي​ سيرسل 20 ألف عسكري إلى أوروبا للمشاركة في هذه المناورات، حيث سيتم التدرب خلالها على النقل العملي للقوات الأميركية إلى ​أوروبا الشرقية​".

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كانت هذه تفاصيل خبر الناتو يعلن عن أكبر زيادة في عديد القوات الأميركية في أوروبا منذ مطلع القرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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