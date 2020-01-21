بومبيو: اميركا تؤيد التوصل إلى حل سلمي للأزمة في فنزويلا

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايكل بومبيو​، في حديث اذاعي، أن "بلاده تؤيد التوصل إلى حل سلمي للأزمة في ​فنزويلا​، وهي مستعدة لمساعدة الشعب الفنزويلي في إجراء ​انتخابات​ حرة ونزيهة"، موضحاً ان "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ جاوب مرارا على السؤال حول التدخل العسكري، ونحن نبذل قصارى جهدنا لحل المشكلة سلميا بما يلبي تطلعات الشعب الفنزويلي"، لافتاً الى ان "الفنزويليون يريدون إطعام أسرهم والعناية بأنفسهم، ولكن ليس تحت ضغط من الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، وهم يرغبون بانتخابات حرة ونزيهة".

هذا وسبق لبومبيو ان اعلن في وقت سابق أن هدف ​الولايات المتحدة​ هو إجبار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على المغادرة.