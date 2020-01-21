حطم بعض الشبان في ​طرابلس​، ب​شارع المصارف​ بعض واجهات مصرف "سيدروس" والصراف الآلي، وعمدوا الى اغلاق جادة ​رياض الصلح​ في الجميزات بحاويات النفيات، ومن ثم تابعوا مسيرتهم بإتجاه دائرة التربية والتعليم عند تقاطع طريق ​الميناء​، واحرقوا ​النفايات​ في بعض المستوعبات، الى ان وصلوا الى دارة النائب ​فيصل كرامي​ احتجاجا على التشكيلة الحكومية ​الجديدة​.

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كانت هذه تفاصيل خبر محتجون يحطمون واجهات مصرف سيدروس بطرابلس ويتجمهرون اما دارة كرامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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