إصابة 3 أشخاص جراء حريق داخل محطة بنزين على أوتوستراد القلمون

أصيب 3 اشخاص ب​حالات​ اختناق جراء حريق شب داخل محطة بنزين على أوتوستراد ​القلمون​ باتجاه ​بيروت​. وعمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إطفاء الحريق وإسعاف الإصابات ميدانيا.

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