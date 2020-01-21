ذكرت معلومات لقناة الـ"LBCI" نقلًا عن زوار رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، أنّ "جلسة ​الموازنة​ ستسبق ​جلسة الثقة​ للحكومة الجديدة، وذلك لأنّ الدعوة وُجّهت لها وحُدّد موعدها".

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كانت هذه تفاصيل خبر LBCI عن زوار بري: جلسة الموازنة ستسبق جلسة الثقة للحكومة لأن الدعوة وُجهت لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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