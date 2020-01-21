أعلن وزير الإتصالات في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​​محمد شقير​​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "التضامن الكامل مع القطاع الصناعي، ومع مطالبه المحقة"، مشدداً على "ضرورة توفير كل مستلزمات صموده وانتاجه، ف​الصناعة​ تبقى مرتكز الاستقرار والازدهار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شقير: لتوفير كل مستلزمات صمود وانتاج القطاع الصناعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.