نقابة الصيارفة تحدد سعر شراء الدولار الاميركي بألفي ليرة لبنانية كحد أقصى

اعلنت نقابة الصيارفة انه "نتيجة ما آلت إليه الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمالية في البلاد والتي أدت إلى ارتفاع أسعار صرف ​الدولار​ النقدي في الاسواق تعدت إمكانية المواطن على تحملها لا سيما ذوي الدخل المحدود وبعد سلسلة من المشاورات التي أجرتها النقابة مع السلطات المالية والرقابية المختصة في محاولة منها لتخفيض سعر الصرف آخرها لقاء سعادة حاكم ​مصرف لبنان​، قرر مجلس النقابة بالتوافق مع سعادة الحاكم إلى ​الاعلان​ عن سعر شراء الدولار الاميركي بألفي ليرة لبنانية كحد أقصى والتقيد به من قبل الصرافين المرخصين بدءاً من صباح نهار األربعاء 22/1/2020 تحت طائلة إلحاق العقوبات الادارية والقانونية بالمخالفين من قبل السلطات المعنية".

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