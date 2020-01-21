الحريري أبرق إلى الملك السعودي معزيا بوفاة الأمير بندر

استقبل رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ سعد الحريري، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفير ​رالف طراف​، والسفير الفرنسي ​برونو فوشيه​، باحثاً معهم آخر المستجدات والأوضاع في لبنان والمنطقة.

هذا واستقبل السفير الأردني الجديد وليد الحديد في زيارة بروتوكولية، كما منح باسم ​رئيس الجمهورية​ رئيس النادي الثقافي العربي السابق سميح ​البابا​ وسام ​الأرز​ الوطني من الدرجة الثالثة، في حضور رئيس النادي فادي تميم وأعضاء من النادي وأفراد عائلته.

على صعيد آخر، أبرق الحريري إلى كل من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، معزيا بوفاة الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن بن فيصل ​آل سعود​، ووجه رسالة إلى رئيس حكومة ​روسيا​ الاتحادية ​ميخائيل ميشوستين​، مهنئا إياه بمنصبه الجديد، ومتمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه.