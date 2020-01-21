النشرة: وصول رئيس مجلس النواب إلى قصر بعبدا

أفادت مراسلة "​الخليج 365​" في ​قصر بعبدا​ بأن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وصل إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون تمهيدا للاعلان عن تشكيل الحكومة. إضغط للمزيد

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