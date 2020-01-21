مجموعة الدعم الدولية: كلما طال غياب حكومة كلما تضاعفت معاناة الشعب

اعلنت مجموعة الدعم الدولية من أجل ​لبنان​، في بيان انه "بعد مرور ستة اسابيع على انعقاد الاجتماع الموسع لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في ​باريس​ في 11 كانون الأول 2019، اجتمعت المجموعة على مستوى السفراء اليوم في ​بيروت​".

ولفتت إلى انه "تلاحظ مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بقلق بالغ استمرار غياب ​حكومة​ فاعلة في لبنان علما أنها ضرورية لإدارة عدد من الأزمات المتفاقمة وتلبية مطالب ​الشعب اللبناني​. وتعرب المجموعة عن قلقها إزاء الوضع المتسم ب​العنف​ المتصاعد".

ورأت انه "كلما طال غياب وجود حكومة فعالة وذات مصداقية وقادرة على تلبية التطلعات التي عبر عنها جميع اللبنانيين، ولديها القدرة والمصداقية اللازمة لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية، وملتزمة بتحييد البلاد عن الأزمات والتوترات الإقليمية، كلما تضاعفت المعاناة التي يواجهها الشعب اللبناني وازدادت المخاطر الأمنية وعدم الاستقرار في البلاد".