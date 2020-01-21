شكرا لقرائتكم خبر عن النائب يسرى الأسيوطي: ترخيص مهنة السايس يقضي على الفوضى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يسري الأسيوطي، عضو مجلس النواب، إنه لابد من وضع نظام إلكتروني في جميع الجراجات من أجل القضاء على الفوضى في الشوارع وظاهرة بلطجة السايس، كما أنه لا يجوز أن يتم السماح لـ"سايس" بالعمل في الشارع من دون أن يكون لديه رخصة، والتأكد من سيرته، حتى لا يتعامل بشكل سيء مع أصحاب السيارات ويتسبب في الفوضى بالشوارع، مشيرا إلى أن الأحياء والإدارات المحلية هي من ستتولى ذلك بالتنسيق مع المرور.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال لقاءه مع الإعلامي سمير عمر ببرنامج أهل مصر، المُذاع على قناة "سكاي نيوز" العربية، أن مصر لديها القدرة على القضاء على الظواهر غير المألوفة كالبلطجة وغيرها، موضحاً أن مصر لديها قيادة سياسية قوية للغاية، وجهاز أمني وشرطي على أعلى مستوى، وشعب مثقف وواعي لما يدور حوله ويرفض مثل تلك الظواهر، وبتكاتف كل هذه الأطراف يمكن أن تحل أعتى الأزمات وأصعبها.

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وأوضح النائب يسرى الأسيوطي، أن مصر عندما قررت القضاء على ظاهرة الإرهاب التى استهدفت البلاد ومقدراتها قضت عليه من جذوره، ونفس الكلام ينطبق على ظاهرة البلطجة والفوضى التى يتسبب فيها الوقوف غير المنظم للسيارات، وأشخاص غير مسئولين وليس لديهم ترخيص من الجهات الرسمية بذلك.