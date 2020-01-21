شكرا لقرائتكم خبر عن #تجارة_الثورة يتصدر ترند تويتر بعد تسريبات عقود مذيعى قناة الشرق الإخوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج #تجارة_الثورة ، قائمة ترند تويتر مصر، هاجم فيه المغردون عناصر جماعة الإخوان المسلمين، ووصفوهم بأنهم تجارة لثورة 25 يناير، خاصة بعد التسريبات الأخيرة لعدد من أعضائهم المتواجدين فى تركيا، الذين يتلقون التمويلات بهدف التحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، كذلك تسريبات العاملين فى قناة الشرق لعقود الأبواق الكبيرة فيها ومنها معتز مطر الذى يتقاضى 60 ألف دولار شهريا بواقع 3 آلاف دولار فى الحلقة الواحدة.



هاشتاج تجارة الثورة فى صدارة الترند

وحملت تغريدات المدونين من خلال الهاشتاج، هجوما لاذعا على العناصر الهاربة، حيث قالت رضوى محمد: "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، تمن خيانة بلدهم، وقعوا ف بعض وفضحوا بعض الممولين القذرين"، مضيفة: "ماذا بينك وبين الله يا سيسى.. عشان ربنا يفضحهم ويكشف خيانتهم، ومازالت الفضايح مستمرة"، وقال محمد الديسطى: "عقد معتز مطر بيوضح انه بيقبض 60 ألف دولار شهريا، بما يعادل مليون و200 ألف جنيه شهريا، عشان يطلع يقول الله غالب ويشتم فى البلد ويحرض أهلها، #تجار_الثورة ، يعنى فى السنة الواحدة قبض 14 مليون ونص جنيه".

وقالت بوسى نور السعيد: "الإخوان بقوا بيسربوا أكتر ما بيتنفسوا، #تجار_الثورة"، وقالت أم عبد الله: "تجار_الثورة ربنا مش رايد ليهم الخير، سبحان الله، من أنفسكم سلط عليكم، والله صعبان عليا القطيع اللى ماشين واراهم"، وقالت إنجى أحمد: "حسبى الله ونعم الوكيل فيكم يا حرامية، وفى الآخر يضحكوا على الناس ويقلهم انت مش لوحدك #تجار_الثورة".

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وكان العاملون فى قناة الشرق الإخوانية، كشفوا عن حقيقة التمويلات التى تتلقاها القناة بملايين الدولارات شهريًا من أجل الإنفاق على برامجها المشبوهة للمتاجرة بالقضايا الوطنية وإثارة البلبلة فى الشارع المصرى، مؤكدين أن المذيعين يتلقون آلاف الدولارات شهريًا إضافة إلى حصولهم على الجنسية التركية مجانًا، بينما يعانون هم ضيق الحياة بسبب صعوبة الحياة فى مدينة إسطنبول التركية التى تبث منها قناة الشرق سمومها الإعلامية.





وقال بيان العاملين فى قناة الشرق، "بعد ظهور بعض التسريبات الخاصة بالشاعر ياسر العمدة وادعائه تمويل القناة بملايين الدولارات شهريًا، وحتى الآن لم نجد أى رد من مالكى القناة مما يثبت صحة التمويل".





وأضاف البيان "وبعد مطالباتنا بتعديل رواتبنا ولكن دون جدوى فى ظل الرواتب الباهظة التى يتحصل عليها بعض من مذيعين القناة فى حين أننا نتحصل على رواتب قليلة، على الرغم من صعوبة المعيشة فى إسطنبول، لأننا لسنا من علية القوم مثل غيرنا ممن يحصلون على الجنسيات التركية المجانية".

وتابع: "لذلك قررنا أن يصل صوتنا للجميع، لذا قمنا بالسيطرة على الموقع الرسمى للقناة المملوكة لشركة إنسان والمتمثلة فى شخص الدكتور أيمن نور، وكذلك الصفحة الرسمية للقناة على موقع تويتر والصفحة الرسمية للقناة على موقع إنستجرام.. وسنقوم بنشر المستندات التى تثبت صحة ما ذكرنا من رواتب وفضائح للقائمين على قناة الشرق".











