كزينة عويطة تتحدث لـ”اليوم24″ عن ألبومها وتعاملها مع “تي ويين”

أصدرت الفنانة زينة عويطة، أخيرا، ميني ألبوم بعنوان”Isolated”، يضم خمس أغان، منها ديو مع مغني الراب الأمريكي “تي ويين”، أنجزا كليبه في مراكش بعنوان “Lies”.

وصرحت كزينة عويطة لـ”اليوم 24″، أنها اختارت تصوير كليبها مع الرابور الأمريكي في مراكش، لأنها أحست أن الأغنية فيها لمسة عربية.

وأضافت كزينة أنها تتمنى نجاح جميع أغاني ألبومها، مشيرة إلى أن النجاح لديها هو الوصول إلى الناس، وإعجابهم بالفن، الذي تقدم، بعيدا عن نسب المشاهدة.

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وعن تصورها لعملها الفني، قالت كزينة عويطة، ابنة البطل الأولمبي سعيد.عويطة، أنها تستحضر فكرة الكليب عند كتابتها لكلمات أغانيها، وتحاول تقديم شيء يميزها، يعجب الجمهور، سواء المغربي، أو الأمريكي، أو أي جمهور آخر.

وأكدت زينة استمراراها في مسارها الدراسي إلى جانب الفن، إذ تدرس القانون التجاري، كما أنها لا تفكر في الزواج والارتباط، وقالت : “أنا مزوجة بالموسيقى دابا”.

ووعدت زينة جمهورها في المغرب أن تلتقي به في حفل، ترغب في أن تقيمه في بلادها الأم، تعبيرا عن شكرها لمتتبعيها.