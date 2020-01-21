عاجل.. المنتخب المغربي يتعرف على خصومه في إقصائيات “مونديال” قطر 2022

تعرف المنتخب المغربي لكرة القدم ، قبل قليل، عن المنتخبات التي سيواجهها في دور مجموعات إقصائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، التي ستقام في الملاعب القطرية.

وأسفرت عملية القرعة، التي أقيمت قبل قليل في العاصمة المصرية القاهرة، عن تواجد “أسود الأطلس” في المجموعة التاسعة، إلى جانب منتخبات: السودان، غينيا، وغينيا بيساو.

جدير ذكره، أن متصدر كل مجموعة من المجموعات العشر، سيتأهل للدور الحاسم، الذي سيواجه فيه منتخبا متصدرا آخرا، من أجل التنافس على إحدى البطاقات الخميس لبلوغ نهائيات كأس العالم القادمة.