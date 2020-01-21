تعرف المنتخب المغربي لكرة القدم ، قبل قليل، عن المنتخبات التي سيواجهها في دور مجموعات إقصائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، التي ستقام في الملاعب القطرية.
وأسفرت عملية القرعة، التي أقيمت قبل قليل في العاصمة المصرية القاهرة، عن تواجد “أسود الأطلس” في المجموعة التاسعة، إلى جانب منتخبات: السودان، غينيا، وغينيا بيساو.
جدير ذكره، أن متصدر كل مجموعة من المجموعات العشر، سيتأهل للدور الحاسم، الذي سيواجه فيه منتخبا متصدرا آخرا، من أجل التنافس على إحدى البطاقات الخميس لبلوغ نهائيات كأس العالم القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. المنتخب المغربي يتعرف على خصومه في إقصائيات “مونديال” قطر 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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