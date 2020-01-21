العراق: 10 قتلى من المتظاهرين آخر 24 ساعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّحت مفوضيّة حقوق الإنسان العراقيّة، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 10 محتجين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، نتيجة أعمال العنف التي نشبت جراء الاحتجاجات، الذين يرفضون الطبقة السياسية الحاكمة.

وقالت المفوضية في بيان، إن 135 متظاهرًا أصيبوا بجروح خلال أعمال العنف فضلًا عن 24 عنصر أمن، وأضافت المفوضية أن قوات الأمن اعتقلت 88 متظاهرًا خلال الفترة ذاتها.

وأوضحت المفوضية أن 4 من القتلى سقطوا في بغداد، و3 في البصرة، ومتظاهرين اثنين في كربلاء، ومتظاهرًا واحدا في ديالى.

(أ ب)

وأشارت إلى أنها "وثقت قيام أعداد من المتظاهرين بغلق الطرق الرئيسة التي تربط بين المحافظات وحرق الإطارات، واستمرار غلق الدوائر الرسمية والمؤسسات التربوية".

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ومنذ يوم الاثنين، صعّد الحراك الشعبي من احتجاجاتهم بإغلاق العديد من الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والطرق الرئيسية في العاصمة بغداد ومدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد.

واتجه المتظاهرون نحو التصعيد مع انتهاء مهلة ممنوحة للسلطات للاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها تكليف شخص مستقل نزيه لتشكيل الحكومة المقبلة، فضلًا عن محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 510 قتيل فضلًا عن آلاف الجرحى، معظمهم من المحتجين، استنادًا إلى مصادر حقوقية وطبية وأمنية.