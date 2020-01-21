السيسي يلتقي لجونسون لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التقى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بالرئيس المصريّ، عبد الفتاح السيسي، وبحث اللقاء الملف الليبي، والذي عُقد في عاصمة المملكة البريطانيّة لندن.

ولفت بيان صادر عن رئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين بحثا آخر التطورات في ليبيا، عقب القمة التي استضافتها برلين، يوم الأحد، حول الشأن الليبي.

وأكد جونسون خلال اللقاء، ضرورة إجراء مباحثات تحت رعاية الأمم المتحدة، من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا، وإيجاد حل سياسي للصراع الدائر في هذا البلد، وفق البيان.

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كما تناول الطرفان العلاقات الثنائية، واتفقا بشأن ضرورة تعزيز التجارة بين بريطانيا ومصر، فضلًا عن التعاون في مجال التعليم.

وشهدت العاصمة البريطانية لندن، يوم الإثنين، مظاهرة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي وصلها للمشاركة في قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية تلبية لدعوة من رئيس الوزراء بوريس جونسون.

كما قدم مجموعة من المحامين البريطانيين، بالتزامن مع زيارة السيسي، شكوى إلى قيادة شرطة مكافحة الإرهاب بالعاصمة لندن، تطالب بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس المصري على خلفية اتهامات بـ"التعذيب والقتل".