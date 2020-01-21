نتنياهو: سنفرض القانون الإسرائيلي على جميع المستوطنات دون استثناء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم فرض القانون الإسرائيلي على جميع المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية المحتلة، "دون استثناء"، مشددا على أنه "سنفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت دون تأخير".

جاءت تصريحات نتنياهو خلال إطلاق الحملة الانتخابية لحزبه، الليكود، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا لخوض انتخابات الكنيست الـ23 المقررة في الثاني من آذار/ مارس المقبل. كما تعهد نتنياهو أمام أنصاره بـ"اتفاقيات سلام تاريخية مع دول عربية".

وتجنب نتنياهو، ذكر مسألة طلبه بالحصول على الحصانة البرلمانية، على الرغم من قرار اللجنة المنظمة للكنيست بدء أولى جلسات لجنة الكنيست للنظر في منحه حصانة من المحاكمة بثلاث قضايا فساد، يوم الخميس 30 كانون الثاني/ يناير الجاري، إذا ما صادقت الهيئة العامة للكنيست، التي تلتئم الثلاثاء المقبل، على تشكيل اللجنة.

تأتي تصريحات نتنياهو بشأن الضم، بالتزامن مع التصريحات التي صدرت عن وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الذي أكد على نية إسرائيل، فرض السيادة على المنطقة (ج) في الضفة الغربية، ووقف البناء الفلسطيني هناك.

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وقال بينيت، خلال زيارة إلى المستوطنات في الضفة الغربية "نحن في معركة من أجل أرض إسرائيل"؛ وأضاف، حسبما نقلت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية، "دولة إسرائيل، ليست الأمم المتحدة (...) سنطبق السيادة".

يأتي ذلك في ظل تصاعد عمليات هدم المنازل الفلسطيني والنشاط الاستيطاني في المناطق "ج" التي تشكل 60% من الضفة الغربية المحتلة، وتقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي الكاملة.

وتحول موضوع ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى سيادة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، وفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة، إلى عنوان مركزي في الحملات الانتخابية لأحزاب اليمين الإسرائيلي وحزب الوسط يمين "كاحول لافان".