إصابة راكب دراجة نارية نتيجة حادث طرق في يافة الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقع مساء اليوم الثلاثاء، حادث طرق في بلدة يافة الناصرة، ما أدى لإصابة راكب دراجة ناريّة، ويبلغ من العمر 24 عامًا، بجراح خطيرة، نتيجة الاصطدام والانقلاب، ونُقلب المُصاب إلى مستشفى رمبام لاستكمال العلاج، وفقًا لما ورد عن لسان المتحدث باسم الشرطة.

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