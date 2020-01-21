المتابعة تدين طلب شطب يزبك ونية غانتس ضم الأغوار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، شبه الإجماع الصهيوني في الكنيست، وراء طلب شطب ترشيح النائبة د. هبة يزبك من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في القائمة المشتركة.

وأكّدت اللجنة، أن هذا يندرج ضمن الملاحقات السياسية، القائمة منذ سنين، وتستهدف شخصيات سياسية بين جماهيرنا، وهذا الموقف يؤكد الحالة السياسية الإسرائيلية، التي تستفحل فيها أجواء العنصرية والاحتلال، كما عبر عنها بيني غانتس بإعلانه نيته ضم غور الأردن، في حال توليه رئاسة الحكومة.

وقالت المتابعة، إنها "وفي الوقت الذي لا تجمع فيه مركباتها حول مسألة خوض الانتخابات البرلمانية، إلا أنها ترى في استهداف النائبة يزبك، ملاحقة سياسية خطيرة، خاصة وأنها تلاحق على مواقفها الوطنية، التي هي الموقف الوطني العام بين جماهيرنا، ولكن هذه الأحزاب الصهيونية درجت طيلة الوقت على استهداف أشخاص وحركات، بحسب المرحلة، في إطار سعيها لنزع شرعية كفاح جماهيرنا العربية، ضد سياسات الاحتلال والتمييز العنصري، وهو سعي صهيوني قائم على مدى العقود السبعة الأخيرة".

وأكمل البيان، إن "لجنة المتابعة تؤكد وقوفها إلى جانب النائبة يزبك في هذه المعركة، وتدين مواقف الكتل، التي تزعم أنها تقف معارضة لليكود ورئيسه بنيامين نتنياهو، إلا أنها في واقع الحال تنافسه على المواقف الأشد عنصرية وحربجية، مثل تحالف ‘كحول لافان‘ وحزب ‘العمل‘".

وخلص البيان إلى إدانة إعلان رئيس "كحول لافان"، جنرال الحرب بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، نيته فرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، في الضفة المحتلة، وقالت، إن هذا إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، الذي لا بد وأن يتحرر بكفاحه من نير الاحتلال، نحو الاستقلال والعودة".