روحاني: سياسة ترامب تُلحق أضرارًا بشعبه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن الخطوات التي يقدم عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ألحقت أضرارًا بشعبه، وحولت إدارته إلى حكومة تنفذ سياسات إسرائيل، تصريحات روحاني هذه، جاءت خلال استقباله وزير خارجية فنزويلا خورخي أريزا، في العاصمة الإيرانية طهران.

وانتقد روحاني سياسات ترامب تجاه بلاده وفنزويلا، مبينًا أن طهران تقف إلى جانب كاراكاس في وجه الضغوط الأميركية.

وأشار روحاني إلى العقوبات التي تفرضها أميركا على إيران وفرضها الضغوط والمؤامرات ضد الحكومة والشعب الفنزويلي، واعتبر هذه الممارسات جريمة ضد الإنسانية، مؤكدًا أنه "لا شك أن الشعوب المستقلة ستصمد أمام هذه الضغوط والمؤامرات".

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(الأناضول)

وأضاف، أنه "من المؤكد أن الانتصار سيكون حليف الشعوب المقاومة نهاية الطريق وستجعل أميركا تندم على ممارساتها هذه". وقال الرئيس روحاني إن "الحكومة الأميركية الراهنة تعمل ضد الحكومات والشعوب المستقلة وضد شعبها هي نفسها وقد تحولت اليوم إلى منفّذ لسياسات الكيان الصهيوني في العالم".

وتابع قائلًا، إنّ "الولايات المتحدة الأميركية تتخذ مواقف ضد الشعوب والبلدان المستقلة، وهذا الأمر يلحق أضرارًا بالشعب الأميركي". وأشار إلى إمكانية تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين بلاده وفنزويلا في مجالات الطاقة والمعادن والعلوم والتكنولوجيا.

ومن جانبه شكر وزير الخارجية الفنزويلي حكومة طهران لدعمها للشعب الفنزويلي.