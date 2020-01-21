مجلي يستعرض إنتصارات الجيش الوطني في جبهات صنعاء والجوف والبيضاء 

الثلاثاء 21 يناير 2020

أستعرض الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي، إنتصارات قوات الجيش الوطني خلال العمليات العسكرية التي تشهدها جبهات صنعاء والجوف والبيضاء بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، وكبدت ميليشيا الحوثي الإنقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد .

ونقل موقع "سبتمبرنت" التابع لوزارة الدفاع عن مجلي قوله، أن القوات المسلحة تمكنت خلال الساعات الماضية من القضاء على مجاميع ميليشيا الحوثي بعد عملية عسكرية وأهمها استعادة السيطرة على سلسة جبال جرشب، وكذلك عملية استدراج محكم في حريب نهم ومواقع أخرى شرقي العاصمة صنعاء وإفشال محاولات تسلل لبعض المواقع في جبهة الغيل بمحافظة الجوف والتعامل مع محاولة عناصر المليشيا التسلل إلى قرب نقطة الكسارة لعرقلة الطريق العام الرابط بين مارب والجوف.. حيث تم القضاء على تلك العناصر الذين سقطوا بين قتيل وجريح وتم القبض على عدد آخر وفرار البقية.

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وأضاف ناطق القوات المسلحة أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين لميليشيا الحوثي على أطراف محافظة مأرب وأخرى في جبهة نهم بصنعاء .. لافتاً إلى أن المليشيا الحوثية أطلقت مساء أمس صاروخا استهدف أحد المساجد القريب من القوات الخاصة بمدينة مأرب نتج عنها إصابة عددا من الأشخاص.

وأشار إلى أن تصعيد المليشيا لعمليات استهداف المساجد والمواقع الآهلة بالسكان والأعيان المدنية تأتي ردا على الهزائم التي تتلقاها في مختلف الجبهات القتالية وتؤكد النزعة الانتقامية لتلك المليشيا ضد الشعب اليمني عبر الاذلال والكهنوت والخراب .. مؤكداً أن معنويات ابطال القوات المسلحة عالية وأن مؤسسة الوطن الدفاعية ستظل وفية للعهد تبذل التضحيات الغالية في معركة استكمال تحرير ما تبقى من تراب الوطن من الميليشيا الحوثية المتمردة والجماعات الإرهابية.

ودعا الناطق الرسمي للقوات المسلحة جميع وسائل الاعلام المختلفة الى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الأكاذيب والشائعات التي يروج لها اعلام المليشيا الحوثية لمحاولة التغطية على الهزائم المتلاحقة.